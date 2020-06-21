الأزهر يوضح حقيقة إصابة طالب بلجنة في مدينة نصر بكورونا: عنده حساسية

كشفت غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، أنه أثناء دخول الطلاب مقر لجنة معهد الدكتور طلعت بالحي الثامن بمدينة نصر، اليوم الأحد، لأداء الامتحان، تم اكتشاف ارتفاع في درجة حرارة أحدهم، مع استقرار في حالته العامة وعدم ظهور أعراض أخرى عليه في بداية وقت الامتحان، واصطحبه الطبيب المختص إلى غرفة العزل المجهزة لأداء الامتحان منفردا بها، وبعد مرور نصف ساعة عانى الطالب من بعض الأعراض، ما اضطر القائمين على لجنة الامتحان إلى استدعاء سيارة إسعاف ونقله على الفور إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد.

وبحسب بيان للغرفة، فور وصول الطالب إلى المستشفى تم اتخاذ كافة الإجراءات والفحوصات اللازمة معه، واكتشف الأطباء أنه يعاني من أعراض حساسية الصدر ويصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة، وليست أعراض فيروس كورونا، كما أوضح والده أنه مريض بحساسية الصدر، وبناء على ذلك اتخذت إدارة المستشفى الإجراءات اللازمة، وطمأنت عائلة الطالب على صحته، وصرحت له بالذهاب إلى المنزل واستكمال الامتحانات بصورة طبيعية.

لكن ولي أمر الطالب، طلب من القائمين على اللجنة السماح لابنه بتأجيل أدائه الامتحانات للدور الثاني، وتمت الموافقة على طلبه، مع التأكيد على حق الطالب في الحصول على الدرجة الكاملة للامتحان.