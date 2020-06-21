فيديو.. القبائل الليبية تعلن رفضها التدخلات التركية على أراضيها

أكد عضو المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الشيخ منصور المنفي، أن مشاكل ليبيا لا تحل من دون قبائل ليبيا، موضحًا أن القبائل الليبية ضد التدخلات الأجنبية التركية في ليبيا.

وكانت مصر قد أعلنت بشكل وواضح حقها في التدخل بليبيا لحماية أمنها القومي، فالرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا بات مشروعا وتتوافر له الشرعية الدولية وأن الهدف الأول هو حقن دماء الشعب الليبي ووقف إطلاق النار.

وأكد السيسي، أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية أن الجاهزية للقتال والاستعداد ضروري في ظل عدم الاستقرار في المنطقة بسبب دعم الميليشيات والإرهاب في ليبيا كما دعا السيسي لحل الميليشيات ووقف القوى الداعمة للإرهاب ومع إعلان مصر حقها المشروع.

وبحسب تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، شهد الشارع الليبي ترحيبا لدعم مصر ضد العدوان التركي وانتشرت دعوات لمظاهرات شعبية مؤيدة للموقف المصري للتنديد بالغزو التركي للبلاد وأعلن الجيش الليبي والقبائل الدعم الكامل لمصر.

كما أعلنت الدول العربية تأييدها ودعمها الخطوات المصرية حيث أعلنت السعودية والإمارات والبحرين خطاب الرئيس المصري وثمنت جهود التوصل لتسوية سياسية شاملة خاصة عبر مبادرة القاهرة المتسقة مع القرارات الدولية بوقف إطلاق النار وضمان التمثيل العادل للأقاليم الثلاثة في مجلس رئاسي منتخب.

كما دعت الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار عند خط "سرت والجفرة" وأيدت الجهود المصرية لوقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات السياسية لكن تركيا وحكومة السراج الموالية لها أعلنا رفض الدعوة المصرية لوقف المعارك والعودة لمسار المفاوضات الشاملة.