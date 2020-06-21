مجلس جامعة المنصورة يعلن عن جوائز الأفضل لقسم علمي وعالم مغترب

أعلن الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، عن نتيجة جائزة افضل قسم علمي بالجامعة لعام 2019، وفاز بها في مجال العلوم الطبية: قسم الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة، وفي مجال العلوم الأساسية: قسم أمراض النبات بكلية الزراعة.

جاء ذلك عقب انعقاد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه اليوم الاحد، "أون لاين" برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة.

وفاز الدكتور أحمد محمد حسين القناوى المدرس بقسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية بالجامعة بجائزة جائزة أفضل عالم مغترب من الجامعة لعام 2019

وواق المجلس على قبول التبرع من عادل عرفة بمبنى لوحدة زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى.