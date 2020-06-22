مجلس القبائل الليبية: أصدرنا بيانا رسميا بدعم قرارات السيسي

قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، الدكتور محمد المصباحى، إن المجلس الوحيد الذي أقره الليبيون في ترهونة كممثل شرعي للقبائل الليبية وانعقد المجلس اليوم وقرر تأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيد على دعم القوات المسلحة لتحرير ليبيا.

وأضاف المصباحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن البيان الرسمي عن المجلس سيتم توزيعه على وسائل الإعلام المختلفة، مشددا على أن القبائل الليبية تقبلوا ما قاله السيسي بكل ترحاب ولكن هناك البعض مغلوب عن أمرهم في الغرب لأنهم يقتلون على يد الأتراك إذا أعلنوا التأييد لما قاله الرئيس السيسي.

وتابع المصباحي أن الجيش الطيران التركي المسير يقتل الأطفال والنساء غرب ليبيا، لافتا إلى اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة ويجب التحقيق بها ويسأل عنها أردوغان.

وشدد المصباحي على أن ليبيا الآن تحت سيطرة الإخوان وتركيا وتميم، لافتا إلى أن الرئيس السيسي تقاسيم وجهه كان يحكي بحرقة عن الشعب الليبي بحرقة الأخ لأنه يعلم ما يجري في ليبيا.

واستكمل المصباحي أن الليبيين لن يختلفوا إذا تباعدت عنهم الأجندات، وقرر المجلس الممثل للقبائل أن جماعة الإخوان إرهابية ولا يتم الجلوس ولا الحوار معهم نهائيا، وفوضنا القيادة العامة للقوات المسلحة لتحرير البلاد.