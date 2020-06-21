"التعليم": بعض صور الغش الجماعي خاصة بالمواد غير المضافة

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن بعض صور الغش الجماعي التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، كانت لطلاب يقومون بالإجابة على امتحانات المواد غير المضافة، والتي تسلمها الطلاب عقب انتهاء امتحان مادة اللغة العربية، ويسمح للطلاب باصطحاب نموذج البوكليت فى مادتى التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والإجابة على الأسئلة فى المنزل وتسليمهم فى الموعد المحدد لها.

وانطلقت صباح اليوم، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، حيث أدى 667 ألفا و315 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.