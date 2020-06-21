شوقي: حددنا هوية طلاب واقعة الغش الجماعي.. ورفدنا المسؤولين عن المدرسة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهيستيريا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص امتحانات السوشيال ميديا تخالف ما يحدث على الأرض بالنسبة للإجراءات المتخذة لتأمين الطلاب في امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "ومشاكلنا لا تتجاوز 7 مدارس بالعدد في القاهرة والإسكندرية، ومنستمدش معلوماتنا من السوشيال ميديا ونصدر تقريرًا كل يوم".

وتابع: "بعد دقائق من نشر صورة غش جماعي، حددنا مكان اللجنة وأسماء الطلاب ورفدنا جميع القائمين على المدرسة، ولكن في النهاية، هذا فصل من بين 56 ألف فصل".

وحول أعداد المراقبين، قال وزير التعليم: "معندناش نقص في المعلمين، بل عندنا احتياطي، وعاملين حسابنا وفيه قوة عمل بأكثر من المطلوب بنحو 25%، ورغم الاعتذارات إلا إن دي مفيهاش مشكلة، وبعض المدارس ممكن تبذل مجهود أكبر في التنظيم، بنقولهم، لكن الأمور مشيت بنسبة 98%".

وأردف: "بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة، فإن هذا الأمر حدث لطالبين ومراقب، وهناك 3 ملاحظين استثنيناهم بسبب كونهم مخالطين".