وزير التعليم: اشتباه بإصابة طالبين بـ كورونا في امتحانات الثانوية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حصيلة اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة من اشتباهات الإصابة بكورونا.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن ما وصله حتى الآن هو الاشتباه في طالبين فقط بسبب ارتفاع درجة حرارتهما من ضمن أكثر من 667 ألف طالب.

وأوضح شوقي أن الطالبين كانا من الأورمان الإعدادية بنات والبدرشين الابتدائية المشتركة وأنه تم رصد 3 ملاحظين مخالطين لحالات مصابة ومراقب درجة حرارته عالية وتم صرفهم من اللجان.

وأشار إلى أن الطلاب أكملوا الامتحان في غرفة مخصصة وتم اصطحابهم للطبيب لتحديد إمكانية استكمالهم باقي الامتحانات من عدمه.