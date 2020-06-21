إصابة 14 معلما في حادث سير خلال عودتهم من مراقبة الثانوية بسوهاج

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين، بلاغا بوقوع حادث سير على طريق أسيوط سوهاج الزراعي أمام قرية الصوامعة، لميكروباص يقل معلمين قادمين من أعمال مراقبة امتحان اللغة العربية اليوم الأحد، لطلاب الثانوية العامة نتج عنه إصابة 14 معلما بينهم اثنين فى حالة خطرة.

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتحرك قيادات النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج برئاسة عبد الرءوف حمدون فور وقوع الحادث، وتم نقلهم لمستشفى طهطا المركزي.

وأكد حمدون أنه تم التواصل مع اللجنة النقابية بطهطا برئاسة محمد فاهم رئيس اللجنة بالتوجه إلى المستشفى وأفادنا بأنه تم نقل الحالات المصابة لمستشفيات أسيوط وسوهاج الجامعي وتوجه رؤساء اللجان النقابية أحمد خليفة رئيس لجنة حى شرق سوهاج وعلى حسن رئيس غرب و مركز سوهاج لمتابعة الإسعافات التي أجريت للملاحظين، وكذلك العمليات، واطمأنوا عليهم، وقد خرج بعضهم والباقي مازال تحت الرعاية.