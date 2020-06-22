برسوم 5 جنيهات لكل معاملة.. تفاصيل خدمة صرف المعونات من البريد المصري

قدمت هيئة البريد المصري لعملائها خدمة صرف المعونات كإحدى الخدمات المقدمة للأفراد من خدمات الدفع الالكتروني.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية تفاصيل الخدمة، الرسوم، والمستندات المطلوبة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مميزات خدمة صرف المعونات

ـ تيسير عمليات توزيع المستحقات.

ـ تحسين قنوات الاتصال مع المستحقين.

ـ تحسين الفترة الزمنية المستغرقة في تنفيذ المعاملات.

ـ تحسين عملية إدارة البيانات.

ـ يستطيع أي من المستحقين الحصول على الخدمة دون أن يكون له حساب لدى البريد المصري.

ـ سرعة صرف المستحقات الخيرية.

ـ تنظيم عملية صرف المستحقات.

ـ إمكانية الوصول السهل حيث يمكن صرف المستحقات من جميع مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

رسوم خدمة صرف المعونات

ـ أوضح البريد المصري أنه يتم فرض رسوم 5 جنيهات على كل معاملة.

المستندات المطلوبة لخدمة صرف المعونات

ـ بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري.