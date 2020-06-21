رئيس لجنة مكافحة كورونا: من المتوقع تراجع الإصابات منتصف يوليو المقبل

قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن من المتوقع بدء تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في منتصف يوليو المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن الأرقام ف شهر يونيو الجاري متذبذبة، وسيكون هناك ثبات في أول أسبوعين من شهر يوليو المقبل، مضيفًا: "في القريب العاجل أي مصري سيصاب بكورونا سيكون سريره موجودا خلال أيام قليلة جدًا بإذن الله".

وشدد على ضرورة التعاون المجتمعي، مضيفًا أن الدولة تقوم بدورها في حماية اللجان بالثانوية العامة، ويبقى خارج اللجان، مضيفًا أن معظم أسباب الوفيات من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل بمنتهي القوة، وهناك خبر سار الأيام المقبلة يتعلق بعدد الأسرة المتعلقة بكورونا وتوفيرها للمرضى بالفيروس.