نجل ماما سناء: الدكتور قال لي لما حد يموت من الرعاية هدخل والدتك مكانه

حكى محمد شاكر الشهير بـ"حمو" نجل اليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء" تفاصيل وفاة والدته بسبب الإهمال في مستشفى مبرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وقال "حمو" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه توجه بوالدته لإحدى العيادات الخاصة للكشف عليها وأخبره الطبيب أنه يشتبه في إصابتها بفيروس كوورنا وطلب منه إجراء بعض الفحوصات وذهب بها بالفعل لمستشفى الحميات ومعه الأشعة والتحاليل وأخبرته الطبيبة في مستفى الحميات بالتوجه لمبرة كفر الدوار لأن الراحلة كانت تحتاج لعناية مركزة وهي غير متوفرة في الحميات.

وأوضح "حمو" أنه توجه لمستشفى "المبرة" ورفضوا فتح الباب له مضيفًا: "بعدها قررت التوجه بها للمنزل ورعايتها وتوفير الأكسجين لها بناء على توصية طبيب صديق له".

وأشار إلى أنه في تمام السادسة من مساء اليوم التالي عانت والدته من الدخول في غيبوبة وظلت تتنفس بصعوبة وعاد بها مجدداً لمستشفى المبرة ورفضوا فتح الباب مجدداً إلا أنه ظل يصرخ حتى فتحوا الباب ورفض العاملون حمل والدته وجلب كرسي واستعان بالمارة في الشارع لحمل أمه للداخل حتى استقبال المستشفى وطلب من الطبيب مستنجدا به إنقاذ والدته فلم يرد عليه وقال للممرضة ضعيها على جهاز أكسجين وفور وضعها اكتشفوا أن نسبة الأكسجين 40 فقط.

وأضاف: "عدت له مجدداً قلت له حضرتك والدتي بتموت.. قالي طيب ماتموت أعملها إيه مافيش مكان في العناية المركزة لما يموت حد من العناية أبقى أدخل والدتك مكانها".

وأوضح أن والدته ظلت على هذا الوضع من السابعة مساء حتى الواحدة صباحاً حتى أعطوها جلسة اوترفين لتوسيع الشعب الهوائية ولما طلبت إمدادها بجلسة اخرى رفض الطبيب قائلاً "هو مال سايب ؟ كل شوية اوتروفين مع أن سعر الأمبول 2.5 جنيه " .

واختتم: "واثق في وزيرة الصحة أنها هتجبلي حقي ونقابة الاطباء وسعيد بإحالة المحافظ للأطباء للتحقيق .. والدتي بقت في ذمة الله لكن في غيرها كتير ممكن يبقوا ضحايا للاهمال ".