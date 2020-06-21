نجل ماما سناء: إحالة الأطباء المقصرين تجاه أمي تحقيق للعدالة

قال محمد شاكر "نجل ماما سناء"، إن قرار محافظ البحيرة بشأن إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين آخرين، لإهمالهم فى تقديم الخدمة الطبية لوالدتى المريضة، والتقصير فى أداء واجبهم الوظيفي، تحقيقًا للعدالة التى نسعى إليها، وننتظر عدالة التحقيقات وتوقيع العقاب على المقصرين.

وأضاف "شاكر" خلال مكالمة هاتفية مع "الوطن"، مهما اتخذ المسئولين من إجراءات لن يعوض أحد أظافر "ماما سناء"، حيث فقدت معنى الحياة مع وفاتها، لأنها لم تكن مجرد أُم، بل كانت الأم والأب والأخت والصديقة والطبيبة، ووجودها ودعائها كان سر من أسرار نجاحي.

إحالة مدير مبرة كفر الدوار وطبيبين للنيابة العامة لإهمالهم حالة "ماما سناء"

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أحال مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بشأن وفاة السيدة سناء عبدالحميد النجار، أرملة 65 سنة، يوم الأربعاء بالمستشفى للإهمال وسوء التعامل طبقا لشكوى نجلها.

أتى ذلك بناء على شكوى من ذويها بسوء معاملة الفريق الطبى لها، ولردع أى مسئول يتجاوز تجاه أى مواطن، أمر محافظ البحيرة بإحالة المسئولين للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ الازم تجاههم ومحاسبة أى مسئول يثبت تقصيره.

.