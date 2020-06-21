مرض ووفاة واتهام بالإهمال.. ننشر تفاصيل أزمة أسرة "ماما سناء"

كانت محط اهتمام ومتابعة الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ونشرت مقاطعها المصورة مع نجلها البهجة والفرحة بين متابعيها، واستطاعت اليوتيوبر "ماما سناء" أن تخلق جمهورًا لها تجاوز عشرات الآلاف من مختلف الأعمار، وأتى نبأ وفاتها ليُحدث صدمة بين كل من يعرفها، وزاد الحزن حينما خرج نجلها "حمو" ليعلن أنها توفيت نتيجة الإهمال الطبي.

"الوطن" تنشر تفاصيل وفاة "ماما سناء" وما تم من إجراءات ضد الأطباء المتهمين بالتقصير الطبى في حالتها.. كانت سناء عبدالحميد اليوتيوبر الشهيرة ب"ماما سناء"، أصيبت بنزلة شعبية قبل أسبوع من الآن، وما كان من أسرتها إلا أن قاموا بالكشف عليها بمستشفى المبرة بكفر الدوار.

وفى مساء يوم الأربعاء ١٦ يونيو الجارى، تفاقمت الحالة الصحية ل"ماما سناء" وأصيبت بمضاعفات صحية أدخلتها فى غيبوبة، وظلت تعانى مرضها حتى فجر الخميس ١٧ يونيو، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بمرضها.

ظهر الخميس ١٧ يونيو، جرى دفن جثمان "ماما سناء" فى مقابر الأسرة بكفر الدوار، وسط حالة من الحزن بين جميع متابعينها وأهالى المدينة، وتحولت صفحات فيس بوك إلى دفاتر لتقديم العزاء للأسرة وللمقربين لها، وحالة من الجدل حول أسباب وفاتها سيطرت على المتابعين.

السبت ٢٠ يونيو، تقدم نجلها "محمد" بمذكرة لمديرية الصحة يكشف من خلالها حالة الإهمال التى تعرضت لها والدته قبل وفاتها، متهما أطباء مبرة كفر الدوار بالتقصير والإهمال، والتسبب فى وفاة "ماما سناء"، وأحيلت المذكرة لمحافظ البحيرة للنظر والتحقيق.

اليوم الأحد، قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بشأن وفاة السيدة سناء عبدالحميد النجار، أرملة 65 سنة، بالمستشفى للإهمال وسوء التعامل طبقا لشكوى نجلها.

وقدم المحافظ العزاء لأسرة الفقيدة وذويها داعيا أن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان، مؤكدًا إنه لن يسمح بوجود أى تخاذل أو تقاعس أو إهمال عن أداء العمل، وسيتم عقاب جميع المقصرين.