عاجل.. إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار للنيابة في واقعة وفاة "ماما سناء"

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامهم بالإهمال في واقعة وفاة اليوتيوبر سناء عبدالحميد النجار، 65 سنة، الشهيرة بـ"ماما سناء"، يوم الأربعاء الماضي.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، في واقعة وفاة "ماما سناء" بقسم الاستقبال بمستشفى مبرة كفر الدوار، إضافة إلى شكوى ذويها بسوء معاملة الفريق الطبي لها.

كما تقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعيا أن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان، مؤكدًا أنه لن يسمح بوجود أي تخاذل في أداء العمل، وسيجري عقاب جميع المقصرين.