"موسى" عن تكدس أولياء الأمور أمام المدارس: كده هنوصل لكام حالة كورونا؟

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تكدس أولياء الأمور أمام المدارس في أول أيام امتحانات الثانوية العامة سيتسبب في زيادة إصابات فيروس كورونا.

وقال موسى خلال حديثه ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" إن التكدس حدث خارج الفصول، "طيب المنظر ده هيوصلنا لكام إصابة معظم مدارس مصر كده".

ووجه موسى رسالة إلى الأهالي قائلا: "عاملين زحمة ليه، رايحين ليه، أنتم محتاجين توعية، هذا المشهد لا يطمئن على الإطلاق"، مؤكدا: "هناك مدارس طبقت إجراءات التعقيم والتطهير لكن هناك مدارس أخرى حدث ولا حرج".

وتساءل موسى: "هل ستذهب مع ابنك إلى الجامعة، ارحموا أبناءكم وارحموا البلد، بفكركم إصابات كورونا ستزداد خلال أسبوعين بسبب تجمعات أولياء الأمور أمام لجان الثانوية اليوم".

وأكد موسى أن وزارة الداخلية ستواجه تجمعات أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بالقانون، مشيرا إلى أن الأمن فض اليوم تجمعات أمام بعض المدارس.

وشدد موسى على أن تكدس أولياء الأمور أمام المدارس في أول أيام امتحانات الثانوية العامة سيتسبب في زيادة إصابات كورونا.