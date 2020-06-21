"صحة البحيرة": حققنا شفهيا في واقعة ماما سناء.. ورفعنا مذكرة للوزيرة

علق الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، على وفاة اليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء" في مستشفى مبرة كفر الدوار.

وقال الجزار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن مستشفيات المبرة ليست تابعة لمديرية الصحة ولكنها تابعة لهيئة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالًا تليفونيًا من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لمتابعة حالة ماما سناء ولإجراء تحقيق في الواقعة.

وأشار إلى أنه أجرى تحقيقا شفهيا في الواقعة وكتب مذكرة لوزيرة الصحة ولرئيس هيئة التأمين الصحي ولمحافظ البحيرة اللواء هشام أمنة، مؤكدًا أن محافظ البحيرة أحال مدير المستشفى و2 أطباء للنيابة العامة للتحقيق معهم.

ونفى الجزار ما نقله نجل "ماما سناء" عن أن المعامل تتوقف عن العمل الساعة الـ6 مساء، مشيرًا إلى أن المعامل لديه تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا ويمكنها إجراء 400 تحليل يوميًا وأن المحافظة لم تصل لإجراء 400 تحليل يوميًا أصلا حتى الآن.