بكري: كنت حاضرا خطاب الرئيس وشعرت بسعادة ممثلي القبائل الليبية

علق الكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكري على خطاب الرئيس عبد السيسي أمس.

وقال بكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"،: "كنت حاضر وشعرت بسعادة اخوانا اللي جم يمثلوا القبائل الليبية" مشيرًا إلى أن ما قاله الرئيس السيسي جاء بعد إنفاذ كل الوسائل والدعوة لكل الحلول السلمية.

وأشار بكري إلى أنه بعد إعلان القاهرة قالت حكومة الوفاق بأوامر تركية إنها ترفض المبادرة، مؤكدًا أن مصر وقفت هذا الموقف بعدما أدركت أن هناك مخطط يستهدف الأمن القومي المصري، موضحًا أن انسحاب الجيش الوطني الليبي لسرت كان انسحابا تكتيكيا للتفاوض.

وأوضح بكري أن الرئيس قال إن سرت خط أحمر لأن سرت قريبة من بنغازي وتبعد عنها بـ600 كيلو ودخول سرت يفتح الباب للوصول لبنغازي ثم الوصول للحدود المصرية.

وأكد بكري أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي رحب بخطاب الرئيس وضرورة التدخل وأنه سبق له أن جاء وطلب التدخل.

وأثنى بكري على الموقف العربي خاصة من دول السعودية والإمارات والبحرين وأنهم دعموا مصر واعتبروا أمن مصر من أمنهم.

واعتبر بكري أنه سيكون هناك سيناريوهات ومفاجأت كثيرة، مشيرًا إلى أن الجيش المصري يحمي ولا يهدد لافتًا إلى أن البيان الأمريكي متوازن.

كما اعتبر بكري التصريح التركي بأن حكومة الوفاق لن تتفاوض إلا بعد الانسحاب لسرت، معتبرًا أن هذا شكل من أشكال الوصاية مثنيًا على الرئيس عبدالتفاح السيسي مضيفًا: "إننا أمام زعيم وقائد لديه تكتيك سياسي وحنكة".