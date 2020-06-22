"الثقافة" تخصص ميزانية لشراء إصدارات الناشرين المصريين من أول يوليو

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أنه في ضوء التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بالدولة لدعم صناعة النشر في ظل ظروف انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على صناعة النشر، فقد تم الاتفاق مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على تخصيص ميزانية الشراء بالهيئة العامة لقصور الثقافة للناشرين المصريين خلال العام المالى القادم اعتباراً من أول يوليو 2020.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي أنه قد تم التواصل مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وطلبت ضرورة موافاتها بقوائم إصدارات الناشرين المصريين للاختيار من بينها من خلال لجنة مختصة لهذا الغرض.

وناشد الاتحاد أعضائه الناشرين بموافاة إدارة المكتبات بالهيئة العامة لقصور الثقافة طرف الأستاذة أماني شاكر مدير إدارة المكتبات بمبنى الهيئة العامة لقصور الثقافة عمارة (ب ) بعمارة العرائس شارع القصر العيني الدور السابع وذلك حتى يتسنى لهم الاختيار من بين إصدارات الناشرين المصريين لتزويد المكتبات التابعة لكافة فروع قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.