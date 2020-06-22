مخرج الفيلم المصري المشارك بـ"كان": فخور بعرض "ستاشر" بالمسابقة الرسمية

عبَّر المخرج سامح علاء عن سعادته البالغة، بشأن مشاركة فيلمه القصير "ستاشر" ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان كان للأفلام القصيرة، خلال حسابه الرسمي على "فيس بوك"، والذي من المقرر أن تبدأ فعالياته اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو إلى 26 يونيو.

وكتب، "فخور بعرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية "، وبذلك يكون هذا الفيلم هو أول فيلم مصري قصير يرشح للسعفة الذهبية منذ بداية الجائزة في تاريخ المسابقة، وهو فيلم إنتاج مصري فرنسى مشترك.

الفيلم من إنتاج فيج ليف ستديوز، وقام بإنتاجه محمد تيمور بالتعاون مع المنتج مارك لطفي، وشارك في الإنتاج أحمد زيان ومهاب شهاب، بالإضافة للمنتج الفرنسي مارتن جيروم.