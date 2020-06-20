تعرف على برامج ومناقشات أول أيام مهرجان كان الافتراضي 2020

أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق مهرجان كان السينمائي، في دورته الافتراضي على الإنترنت.. وذلك يوم الاثنين 22 الشهر الجاري، ويهدف الإصدار هذا العام إلى الاستمرار في دعم صناعة السينما الدولية ومحترفيها.

ويقام سوق أفلام كان "أون لاين" من يوم 22 وحتى يوم 26 من الشهر الجاري، ويجمع أكثر من 8500 مشارك. وسيتم تشغيل أكثر من 1200 عرض على الإنترنت ليتمكن المشاركون من الاستمتاع بها، وستتوفر حقوق شراء 2300 فيلم روائي طويل.

تم تصميم هذا الإصدار الجديد من سوق الأفلام ليعكس تجربة مهرجان كان التقليدية قدر الإمكان، كما سيوفر للمهنيين من جميع أنحاء العالم فرصًا لحضور أكثر من 150 حدثًا، ومحادثات نقاشية رئيسية، واجتماعات سريعة ومناقشات مائدة مستديرة، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحصرية من مؤلفي الأفلام والموسيقيين.

وسوف يتم عرض بعض هذه الأحداث مباشرة على موقع المهرجان وصفحته الرسمية على فيسبوك.

وبرنامج المهرجان يوم 22 يونيو يبدأ الـ 4 مساء، بمنتدى الأفلام الأوروبية الرقمية، والذي يضم مناقشة حول هو دور الاتحاد الأوروبي في تشكيل مستقبل النظام البيئي السمعي البصري في أوروبا.

ويحضرها كل من بيير ليسكور رئيس مهرجان كان، و تاكستو بينيت الرئيس التنفيذي لشركة Mediapro، و تيري بريتون المفوض الأوروبي، وماركو شيمينز الرئيس التنفيذي لشركة Cattleya، وعضو مجلس إدارة نادي المنتجين الأوروبيين، وAgnieszka Holland الرئيس الفخري لاتحاد مديري الأفلام الأوروبيين، ونيكو سيمون رئيس جمعية أوروبا للسينما، وسابين فيرهين عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الثقافية بالبرلمان الأوروبي.

وفي الساعة الخامسة يناقش فرانكلين ليونارد، وإميليا رويج، وآنا سيرنر الرئيس التنفيذي لمعهد الأفلام السويدي، لمناقشة مسألة بناء صناعة أفلام مستقبلية شاملة، وتقييم كيف يمكن للمبادرات الإبداعية والمبتكرة أن تمهد الطريق للتغيير في المشهد الثقافي المتغير باستمرار.

وفي السادسة مساء يلقي صانعي موسيقى الأفلام الفرنسيان الكسندر ديسبلات وجون بأول كلماتهما.

والكسندر ديسبلات، كان عضوا بلجنة تحكيم مهرجان دي كان لعام 2012 وحاصل على جائزة الأوسكار مرتين، وتعاون مؤخرا مع المخرج ويس أندرسون في فيلم The French Dispatch والذي اختير ضمن اختيارات كان الرسمية في 2020.

أما الملحن الإنجليزي جون باول، المقيم في الولايات المتحدة تعاون في صناعة موسيقى أفلام مختلفة.

وفي السابعة مساء سيكون موعد لقاء من الموسيقى الأمريكي مارك إيشام، مع حفل موسيقي عبر الإنترنت من موسيقى الجاز الأمريكية والموسيقى الإلكترونية.