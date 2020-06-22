شقيقة سعاد حسني: لا مانع من تجسيد "السندريلا" في مسلسل محمد رمضان بشرط

أكدت جنجاه شقيقة السندريلا سعاد حسني، أن الأسرة لا تمانع من تقديم شخصية سعاد حسني في مسلسل محمد رمضان الجديد.

وقالت جنجاه، لـ"الوطن"، إن علاقة أحمد زكي بسعاد حسني كانت فنية ولا مانع من وجود شخصيتها في مسلسل قصة حياة أحمد زكي في إطار حياتها الفنية فقط، أما إذا تم التدخل أم التطرق في حياتها الخاصة نحن عائلتها سنعترض لأنه للأسف معظم مسلسلات السيرة الذاتية بها إساءات ولا توجد بها حقائق باستثناء مسلسل "أم كلثوم" كان رائعا.

وأضافت جنجاه: "حرام نشوه صورة فنان.. هؤلاء الفنانين تاريخ لا بد تقديمهم بصورة مشرفة لازم القائمين على العمل يتعبوا قليلا ويتم مقابلة أهل الفنان لمعرفة تفاصيل الفنان منهم".