في ذكرى رحيل السندريلا.. "ثنائيات" سعاد حسني مع نجوم الفن

تحل اليوم الذكرى التاسعة عشر على رحيل السندريلا سعاد حسني، التي فارقتنا في مثل هذا اليوم 21 يونيه عام 2001، بعد حياة فنية حافلة، قدمت خلالها ما يقرب من 86 فيلمًا سينمائيًا، و7 مسلسلات إذاعية وعمل درامي للتليفزيون بمسلسل حكايات هو وهي.

كانت بدايتها الفنية عندما قدمها مكتشف المواهب عبدالرحمن الخميسي، للمخرج هنري بركات، الذي أسند إليها بطولة فيلم حسن ونعيمة، مع الوجه الجديد وقتها "محرم فؤاد"، لتضع السندريلا أولى قدميها على عرش نجومية السينما المصرية.

شكلّت سعاد حسني، عددًا من الثنائيات مع كثير من نجوم الفن، وقدمت عددًا من الأفلام التي سطرت مشوارها الفني بحروف من ذهب، حصلت من خلالها على العديد من التكريمات والجوائز.

تستعرض "الوطن"، الثنائيات التى كونتها سعاد حسني، طيلة مشوارها الفني.

الدنجوان

مع رشدي أباظة، قدمت السندريلا سعاد حسني، ما يقرب من 12 فيلم سينمائي، منها "الساحرة الصغيرة، الطريق، جناب السفير، مبكى العشاق، شقاوة رجالة، صغيرة على الحب، شقة الطلبة، بابا عايز كده، غروب وشروق، الحب الضائع، أين عقلي".

الكوميديان

مع محمد عوض، قدمت سعاد حسني، نحو 6 أفلام سينمائية، منها "المغامرون الثلاثة، شقاوة رجالة، شقة الطلبة، حلوه وشقية، حواء والقرد، بابا عايز كده.

الزعيم

مع الزعيم عادل إمام، قدمت سعاد حسني، 5 أفلام، منها 3 أفلام في بداية مشواره الفني بالستينات، وهم "حلوة وشقية، حكاية 3 بنات، فتاة الإستعراض"، وعندما أصبح الزعيم نجمًا كبيرًا في الثمانينات قدم معها فيلمي "المشبوه وحب فى الزنزانة".

الشقي

تعاونت سعاد حسني، مع الفنان حسن يوسف، في عدد من الأفلام تزيد عن 10 أعمال، منها "الزواج على الطريقة الحديثة، فتاة الاستعراض، شئ من العذاب، للرجال فقط، الثلاثة يحبونها، اللقاء الثاني، مفيش تفاهم، العزاب الثلاثة، أصعب جواز".

المثقف

قدمت سعاد حسني، مع نور الشريف عددًا من الأفلام تجاوزت 7 أفلام، منها "الكرنك، أهل القمة، غريب في بيتي، مكان للحب، زوجتي والكلب، نادية، بئر الحرمان".

النمر الأسود

مع الفنان أحمد زكي، قدمت سعاد حسني، بما يقرب من 4 أفلام منها "موعد على العشاء، شفيقة ومتولي، الراعي والنساء، الدرجة التالتة"، بخلاف عملها الدرامي الوحيد، مسلسل حكايات هو وهي.

الجان

ومع حسين فهمي، قدمت سعاد حسني، مايقرب من 5 أفلام منها "خلي بالك من زوزو، أميرة حبي أنا، موعد على العشاء، غرباء".

المتألق

قدمت سعاد حسني، مع الفنان محمود عبدالعزيز، 3 أفلام، "شفيقة ومتولي، المتوحشة ، الجوع".

الفارس

مع أحمد مظهر، قدمت ما يزيد عن 8 أفلام منها "غصن الزيتون، ليلة الزفاف، القاهرة 30، نادية، الضوء الخافت، شفيقة ومتولي، اللقاء الثاني، الجريمة الضاحكة".