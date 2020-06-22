مصباح: جماعة الإخوان المسلمين إرهابية لا يمكن التفاوض معها

قال محمد مصباح رئيس ديوان المجلس الأعلى لقبائل وأعيان ليبيا، إن المجلس الأعلى للمشايخ وأعيان قبائل الليبية أقر واعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا يمكن التفاوض معها، وهذا التنظيم يجمع المرتزقة من كل مكان لتدمير ليبيا وفتح جبهات على الدول العربية من أماكن أخرى وهذا لن نسمح له أن يحدث أبدا.

وأضاف مصباح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن شباب القبائل الليبية يضحون كثيرا من أجل استرجاع أرضهم من المستعمر الذي أتي بالطائرات المسيرة والأساطيل والآن يحاول أن يحتل بلدنا وبنشر الخراب بها والمنطقة العربية كلها.

ووجه التحية لمجلس النواب المصري الذي وقف وأيد اجتماع المبادرة المصرية وفوض الرئيس السيسي مسؤلا عن الأمن في المنطقة، مؤكدا أن كل الشعب الليبي رحب بتدخل مصر لدعم القوات المسلحة في ليبيا وهذا يعبر عن كل الحب والأمان بين البلدين، وأن الشعب الليبي والمصري عمرهما ما كانا شعبين بل شعب واحد وكلمة الرئيس أمس كانت تعبر عن موقف الأخ مع أخيه وهذا الشعور الذي نحتاجه من الصديق الأكبر مصر.