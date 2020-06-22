خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية نشر تغريدة صوتية على "تويتر"
كتب:
حسن عثمان
04:00 ص | الإثنين 22 يونيو 2020
أعلن موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قبل أيام، عن ميزة جديدة وهى التغريدات الصوتية، لإرسال رسائل صوتية مخصصة إلى متابعيك.
وترصد "الوطن" في هذا التقرير خطوات نشر التغريدة الصوتية على "تويتر".
* مدة التغريدة الصوتية 140 ثانية، كما أنها متاحة فقط لمستخدمى iOS فى الوقت الحالي.
* افتح تطبيق تويتر فى هاتف أيفونو اضغط على رمز (كتابة التغريدات) الموجود فى أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.
* اضغط على زر التسجيل الأحمر لبدء تسجيل رسالتك، ثم اضغط على Done عند الانتهاء.
* سيكون لديك خيار إضافة نص أو بدء سلسلة تغريدات متضمنة التغريدة الصوتية نفسها، ويمكنك تسجيل ما يصل إلى 140 ثانية لكل تغريدة صوتية فردية.
* إذا كانت تغريدتك أطول من ذلك، فسيتم ربطها تلقائيًا بسلسلة تغريدات (Thread) بما يصل إلى 25 تغريدة.
-عندما تكون مستعدًا، اضغط على خيار Tweet للإرسال.
- للاستماع للتسجيل الصوتى، فقط اضغط على زر Play فى التغريدة، حيث يعمل التسجيل الصوتى فى مشغل صغير أسفل الشاشة