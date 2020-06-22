التعليم: عقد اجتماع مع مقدري اللغة العربية لدراسة نموذج الإجابة

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن التاريخ سيذكر أن مصر أجرت امتحانات الثانوية العامة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وتفشي فيروس كورونا، موضحًا أن كل من اجتهد سيأخذ حقه في الدرجات التي تكفل له أن يدخل الجامعة.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أنه في حال إذا لم يتم إجراء الامتحانات إلى أين سيذهب هؤلاء الطلبة وما مصيرهم وهو ما يجب أن يدركه الناس بشكل كبير، مؤكداً أن هناك وزارات كثيرة تتعاون معنا والدولة هي التي قررت أن تعقد الامتحانات في موعدها.

وتابع، أن هناك الكثير من الإيجابيات، مؤكداً على أن التزاحم الذي رأيناه اليوم من قبل أولياء الأمور أمام اللجان يضر كثيراً بالمواطنين ولا داعي من الذهاب مع الأبناء للامتحان لأنهم ناضجين بما يكفي وخلال العام القادم سينتقلون إلى المرحلة الجامعية وليسوا أطفالا، وندعوهم بالتزام المنازل.

واستكمل، أن عملية سير الامتحان كانت جيدة وعدد حالات الغش التي كانت موجودة 8 فقط وتم اتخاذ الإجراء القانوني معهم، وهناك عدد من المدرسين اعتذروا عن المراقبة لظروف صحية وعدد 11 طالب لم يتمكنوا من أداء الامتحان وسوف نمكنهم في الدور الثاني بدرجة فعليه، مشيرا إلى أن وزارة الصحة توفر طبيب وزائرة صحية في كل لجنة.

وأكد، أن الامتحان لم تصل منه شكوى وغداً سيتم عقد اجتماع مع مقدري اللغة العربية على مستوى الجمهورية لدراسة نموذج الإجابة والبدائل المتوقعة في نموذج الإجابة بحيث إن أي إجابة صحيحة أو محتملة يأخذ الطالب عليها الدرجة بشكل كامل دون تردد من المقدرين، ويوم الثلاثاء سيتم عمل فيديو كونفرنس لكل رؤساء الامتحانات على مستوى الجمهورية لمناقشة تقييم اليوم الأول وكيف نتغلب على السلبيات بحيث في النهاية يتم عمل ثانوية عامة آمنة وتحفظ تكافؤ الفرص لأبنائنا.