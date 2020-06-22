التضامن توضح تفاصيل مسابقة الوزارة عن الوعي بكورونا

قال الدكتور مجدي الحفناوي مدير مركز خدمة المعلومات بوزارة التضامن الإجتماعي، إن منصة التواصل التفاعلي هي عبارة عن منظومة تسمح بتبادل مجموعة من الرسائل وهدفها هو الاطمئنان على حصول المواطن على خدماته الإجتماعية على أكمل وجه، وتعتمد على الرسائل النصية القصيرة لخدمة الفئات الأكثر احتياجا بمصر.

وأضاف الحفناوي، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن المسابقة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي تكون حول الوعي بأخطار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهي عبارة عن 10 أسئلة موجهة لمستفيدى خدمة تكافل وكرامة، وإذا تم الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح يتم إرسال رسالة للفائز وقيمة الجائزة التي سوف نقدمها له.