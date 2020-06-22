هيئة الدواء: ضخ 6 أضعاف الاحتياج الشهري من أدوية برتوكولات علاج كورونا

أكد الدكتور علي الغمراوي، مستشار هيئة الدواء المصرية، والمتحدث الرسمي، أن الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أرسل تقريرا أمس السبت للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتضمن الجهود المبذولة في الهيئة في الفترة ما بين 8 يونيو الجاري لـ 17 من الشهر نفسه، فتم توفير احتياجات المواطنين والدولة بالمستحضرات الدوائية المطلوبة في برتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "الغمراوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أنه تم ضخ كميات تعادل من 3 لـ 6 أضعاف الاحتياج أو البيع الشهري من هذه الأصناف في السوق، ورغم ذلك ما زال لدى المواطنين ثقافة التخزين وهو ما يؤثر على توفر الدواء في الصيدليات.

وتابعت: "لما الناس تحس أن فيه منتج يبقى مطلوب ومش هلاقيه من فترة بخزنه وبكميات كبيرة جدا، كلنا للأسف بنتصرف بهذا التصرف غير السليم، الجهود التي تتم في الهيئة جميلة جدا عشان نوفر الكميات المطلوبة للمواطنين ليس فقط في الصيدليات ولكن أيضًا في المراكز الصحية".