خبير اقتصادي: تأجيل أقساط المستثمرين يخلق مجتمعا صناعيا قويا

قال الدكتور أحمد سمير زكريا، الخبير والباحث الاقتصادي، إنّ تأجيل الأقساط المستحقة على الأراضي والوحدات الصناعية حتى 31 يوليو المقبل، يعكس توجه الدولة لخلق مجتمع صناعي قوي لجذب الاستثمار، وهو القطاع الذي تأثر بشدة نتيجه اجتياح فيروس كورونا لدول العالم ومنها مصر.

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ هناك الكثير من المستثمرين والمصانع تغيرت خططهم الاستثمارية في فترة دخولهم النشاط الصناعي، إذ صدر قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية مساعدا لدعم المستثمرين في الفترة الحالية، موضحا أنّ ذلك الإجراء تقدير قوى من الدولة لدور المستثمرين في القطاع الصناعي، وذلك بعد انتهاء المهلة الأولى التي أعطتها الدولة للمستثمرين لحصد الأقساط التي شارفت على الانتهاء.

وأكد أنّ المهلة تتخصص في الأصعدة الصناعية، ويعكس وعي وثقة الدولة في المستثمرين، ويعطيهم فرصة لوضع خطط مستقبلية لوضع تصورات خلال الفترة الحالية والمقبلة.