"عطاء": نحن أول صندوق استثمار خيري.. ولا نتقاضى أجرا

قال شريف سامي، المتحدث باسم صندوق الاستثمار الخيري "عطاء"، إن الصندوق بمثابة وعاء أو محفظة للإنفاق على الأعمال الخيرية، لافتا إلى أنهم اختاروا فئة ذوي الإعاقة نظرا لأنها من أكثر الفئات التي تحتاج إلى الدعم، وينفق على تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها ذوي الإعاقة، منوها بأن هذا الصندوق يعد أول صندوق استثمار خيري في مصر.

وأضاف "سامي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الصندوق لا يحتاج لمتطوعين نظرا لأنه لا يتعامل بشكل مباشر لتنفيذ مشروعات للإعاقة أو التعامل مع أصحاب الإعاقة، ولكن يتم توجيه تمويل للجهات التي تتعامل معهم مثل الجهات الحكومية أو المؤسسات الخيرية.

وأوضح أن الميزة الكبرى لصناديق الاستثمار الخيرية، هي فصل جامع الأموال واستثمارها وصرفها، لافتا إلى أن الصندوق يمول جهات فقط ولا ينفذ، كما أن هيئة الرقابة المالية هي الجهة المشرفة على الصندوق والتزامه، وكل من يدير الصندوق متطوعين وليس لهم علاقة بالصرف كما أن مجلس الإدارة لا يتقاضى أي أموال.

وتابع: "كل واحد بيحط جنيه في الصندوق بياخد وثيقة للاستثمار ويبقى عارف ميزانية الصندوق وأدائه ويقدر يحضر اجتماع سنوي يتم تحديد فيه الأولويات ودي الميزة إن علاقتك لا تنفصل بالأموال اللي تم وضعها ولكن ممكن يعاد توجيهها من السنة للسنة".