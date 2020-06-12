فيديو.. البابا يدعو لمساعدة الفقراء: أحسن استثمار مع الله

دعا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط للتدرب خلال فترة صوم الرسل على الصلاة من أجل الفقراء والمحتاجين، خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الفقراء بسبب تداعياته على المجال الاقتصادي، داعيا لمساعدة الفقراء قائلا: "أحسن استثمار مع الله في الفقراء".

جاء ذلك خلال الحلقة الجديدة للبابا من برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة، والقنوات الفضائية القبطية.

وفي الحلقة اليوم تناول البابا تفسير الإصحاح الخامس من سفر أعمال الرسل، وفسر الآية 41 في الإصحاح.

وبرنامج "معا بنفس واحدة"، تتضمن كل حلقة منه قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي بدأها الأقباط يوم الاثنين الماضي وتستمر لمدة 34 يوما.