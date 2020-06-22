إنقاذ شاب ألقى نفسه في نيل سوهاج لرفض أسرته زواجه

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في سوهاج، من إنقاذ شاب ألقى بنفسه في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم لرفض أسرته عقد قرانه على إحدى الفتيات.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغ بقيام شخص بإلقاء نفسه بنهر النيل من أعلى كوبري أخميم دائرة القسم، أنتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط القسم وقوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين قيام "يحيى.ط.م" 23 عاما عامل ويقيم بناحية السلامون دائرة مركز أخميم بإلقاء نفسه بنهر النيل.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ المذكور وبسؤاله قرر ارتكابه الواقعة لرفض أهليته اتمام عقد قرانه على إحدى الفتيات، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.