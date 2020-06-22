الصين تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا منها تسع في بكين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، إنه تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 21 يونيو منها تسع حالات في العاصمة بكين .

وكانت الصين قد سجلت 26 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس قبل يوم منها 22 حالة في بكين. وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل الناس بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى المحلية، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وتم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، مقارنة بست حالات قبل يوم.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.