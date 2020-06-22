رئيس جامعة المنيا يُكرم مدير إدارة التربية العسكرية السابق بالمحافظة

كرم الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، العقيد محمد حسن الكردي، مدير التربية العسكرية السابق بجامعة المنيا؛ لمجهوداته الكبيرة التي قدمها خلال فترة تولية إدارة التربية العسكرية، متمنيًا له التوفيق بمنصبه الجديد مستشارًا عسكريًا لمحافظة المنيا.

شهد التكريم العقيد أكرم علي محمد المستشار العسكري الأسبق لمحافظة المنيا، والمقدم هشام سامي محمود مدير التربية العسكرية بجامعة المنيا.

وثمن رئيس الجامعة مجهودات العقيد الكردي، مؤكدًا دور القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن والدفاع عن مقدساته، مقدرًا دور إدارة التربية العسكرية بجامعة المنيا، وما تقوم به من غرس وترسيخ الروح الوطنية لدى الطلاب، ودعم قيم الولاء والانتماء للوطن، من منطلق تنمية الوعي العسكري لدي طلاب الجامعات، بما يكفل تنشئة أجيال من الشباب تصلح لتلبية نداء الواجب والشرف الوطني وتأدية المهام الوطنية.