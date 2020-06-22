استشاري طرق: المشروعات الجديدة قللت الحوادث بنسبة 24%

قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشارى الطرق والنقل الدولي، إن العائد على الدولة من مشروعات الطرق القومية التي تنفذها منذ سنوات، حققت زيادة في نسب الوصول لـ25% مع تخفيض وقت الرحلات وتسهيل الربط بالمناطق الجغرافية والعمرانية، حيث أنه وبتلك الشبكة الجديدة من الطرق قد نجحت الدولة في تخفيض نسب حوادث السيارات بـ24%.

وأضاف "نبيل" خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القيادة السياسية تعمل على الإسراع في إنهاء المشروعات القومية والخدمية في مصر بدقة كبيرة ومواصفات دولية فائقة يشعر بها المواطنين، موضحًا أن كلفة المشروعات القومية الخاصة بالطرق وصلت لـ175 مليار جنيه، ما أدى إلى ارتفاع مرتبة مصر دوليًا في هذا المجال.

وقال "نبيل"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على إضافة 21 محور، منهم 7 محاور تم الإنتهاء منها فعليا، وثمانية آخرين جاري تنفيذهم، و6 سيتم البدء في تنفيذهم خلال المستقبل القريب.