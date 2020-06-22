رئيس مدينة المنيا للموظفين: "قابلوا المواطنين بوجه بشوش"

طالب العقيد محمد صلاح أبو كريشه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الموظفين بحسن معاملة المواطنين والجمهور، وتقديم الخدمة لهم بشكل لائق وسريع واستقبالهم بالإبتسامة والوجه البشوش، دون إفراط أو تفريط في الحقوق والواجبات وتطبيق القانون والإلتزام بجميع التعليمات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مدينة المنيا، اليوم، بقاعة الوحدة المحلية لمناقشة مشروع ومقترحات الخطة الموحدة بمركز ومدينة المنيا.

وجه "أبو كريشه" بضرورة سرعة الرد على شكاوى المواطنين والتواصل الفاعل وحسن التعامل في تقديم الخدمة، مع تحديد فترة زمنية قصيرة للرد على الشكاوى، والتأكيد على المتابعة لإنجاز الأعمال، منوها أنه لا مجال لمتقاعس في الرد أو في خدمة المواطنين.

كما وجه بسرعة استيفاء المراسلات اليومية لسرعة إنجاز التكليفات أولًا بأول، مُشددًا على ضرورة وضع الأولويات لتنفيذ أعمال الخطة سواء في أعمال الرصف أو تحسين البيئة أو تدعيم شبكات المياة والكهرباء.

وأكد رئيس المدينة على ضرورة جاهزية أماكن ومقترحات الخطة بحيث لا يتعارض تنفيذ أعمال الخطة بالواقع أو أي عارض يحول دون الإسراع في تنفيذها، مشددًا على ضرورة التفاعل الإيجابي من رؤساء القرى والأحياء ووحدة التغيرات المكانية بالوحدة المحلية.

وأعلن رئيس المدينة اتخاذ اللازم قانونًا ضد المتقاعسين في تنفيذ الإجراءات المناسبة ضد الحالات المخالفة التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، مُشددًا على تنفيذ أعمال الإزالات الفورية لهذا الحالات التي تم رصدها، ومنبها علي رؤساء القرى والأحياء بعمل اللازم دون تقصير وإعداد تقرير عاجل بكل ما تم تنفيذه.