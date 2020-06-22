من الملاحقة القضائية للقرصنة.. كتاب بولتون يعود لإثارة الجدل مجددا

قبل طرح مذكرات جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق للرئيس دونالد ترامب، رسمياً، غدًا الثلاثاء، انتشرت نسخة إلكترونية منها اليوم، بصورة جعلت ناشره يأمل في منعه، حيث ظهر ملف "بي دي إف" يحتوي على نسخة من كتاب "الغرفة التي شهدت الأحداث"، يقدم إصدارًا مجانيًا ومقرصنًا من كتاب بولتون، الذي زعم ترامب أنه يحتوي على مواد سرية لم يكن ينبغي نشرها.

الكتاب الذي نجح من مراجعة أمنية واعتراضات قانونية من وزارة العدل، قال المتحدث باسم دار النشر "سايمون أند شوستر"، أدم روثبرغ، الأحد: "نعمل جاهدين لإزالة هذه الأشياء غير القانونية الواضحة لانتهاك حقوق النشر"، بحسب "سكاي نيوز".

وكان الكتاب الذي احتل المرتبة الأولى منذ أيام في قائمة أمازون للكتب الأكثر مبيعًا وسيتم إصداره رسميًا يوم الثلاثاء، من المقرر نشره في مارس، لكنه تأجل مرتين للنظر في اعتراضات البيت الأبيض.

وقال الفريق القانوني لبولتون، إنه أمضى شهورًا في معالجة مخاوف البيت الأبيض بشأن مدى سرية بعض المعلومات، وتلقى تأكيدات في أواخر أبريل من المسؤول الذي كان يعمل معه، أن المسودة لم تعد تحتوي على أي مواد من هذا القبيل.

القضاء يسمح بنشر الكتاب

في 20 يونيو الجاري سمح قاض فدرالي في الولايات المتحدة بنشر كتاب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، الذي ينتقد فيه ترامب، ورفض القاضي التماسا قدمته إدارة الرئيس ترامب لمنع نشر كتاب "من قاعة الحدث"، معتبرة أنه يتضمن معلومات مصنفة بأنها في منتهى السرية.

ورحب محامي بولتون بالقرار القضائي، لكنه اعترض على الاستنتاج أن بولتون لم يلتزم بشكل كامل بضرورة التأكد من سرية المعلومات، أما ترامب فصرح أن "بولتون خرق القانون وتمت إدانته وتوبيخه على ذلك".

ورفض قاض فدرالي أمريكي السبت الماضي التماسًا قدمته الإدارة لمنع نشر كتاب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي يصف فيه الرئيس دونالد ترامب بأنه "فاسد" و"غير كفء" - بحسب فرانس برس.

واعتبر القاضي رويس لامبرت، أنه فات الأوان لإصدار أمر بتقييد نشر الكتاب "المثير للجدل".

وقال القاضي في مقاطعة العاصمة واشنطن، إن بولتون لم يحصل على ما يبدو على موافقة من البيت الأبيض بأن كتابه لا يحوي معلومات مصنفة سرية، لكنه رفض منع نشره.

ترامب يهاجم بولتون ويحاول منع نشر الكتاب

وجاءت ردود ترامب وموالين له على نشر الكتاب حادة، ووصف الرئيس بولتون بأنه "جرو مريض" و"أحمق ممل"، فيما اعتبره وزير الخارجية مايك بومبيو أنه "خائن"، وقال في بيان له، إن جون بولتون ينشر عددا من الأكاذيب.

ورغم عدم منع نشر الكتاب، أشاد ترامب على "تويتر" بعد صدور القرار بـ"الانتصار القضائي الكبير" ضد بولتون، قائلًا "بعد كشف الكتاب وتسريبه لكثير من الناس ووسائل الإعلام، من الواضح أنه لم يكن بمقدور القاضي الموقر فعل شيء لإيقافه.. لكن، صدرت تصريحات قوية وشديدة وأحكام حول المال وخرق التحفظ"، مضيفًا أن بولتون خرق القانون وتمت إدانته وتوبيخه على ذلك.

وفي 17 يونيو رفعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعوى قضائية لمنع مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، من نشر كتاب يتوقّع أن يرسم فيه صورة قاتمة عن الرئيس الجمهوري وطريقة حكمه، والدعوى التي رفعت أمام محكمة فيدرالية في واشنطن تطلب منع نشر الكتاب بدعوى أنّ بولتون لم يحصل على موافقة بشأن النصّ بأكمله، مما يجعل مؤلَّفه "انتهك بشكل واضح الاتفاقات التي وقّع عليها كشرط لتوظيفه ولاطّلاعه على معلومات سرية للغاية".

بولتون يخلف وعده

كان نائب المدعي العام ديفيد موريل، قال إن بولتون وافق على عدم نشر كتاب يحوي معلومات سرية "بدون موافقة خطية"، واعتبر أنه "أخلف بوعده مقابل المال".

ماذا يقدم الكتاب المثير للجدل؟

يتناول الكتاب الفترة التي تولى فيها بولتون، منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي طوال 17 شهرًا، وانتهت باستقالته في سبتمبر، واعتبر بولتون الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري منذ وقت طويل، ويعتبر من صقوره اليمينيين، أن ترامب "غير مناسب للمنصب".

وكتب أنه "التمس" من الرئيس الصيني تشي جينبينغ، خلال المفاوضات حول المبادلات التجارية شراء مزيد من المنتجات الزراعية لمساعدة الولايات الأمريكية زراعيًاا، وذلك لتعزيز فرصه في الفوز بولاية ثانية في انتخابات نوفمبر، بحسب سكاي نيوز.

وذكرت "بي بي سي" في تقرير لها عنها معلومات فيما يخص الكتاب أبرزها:

1- ترامب طلب مساعدة الصين لإعادة انتخابه.

2- قال إن بناء معسكرات الاعتقال "شيء صحيح".

3- ترامب "يحابي الديكتاتوريين"، وليس الرئيس الصيني الزعيم المتسلط الوحيد الذي يتهم بولتون ترامب بالتزلف له.

4- كان على الديمقراطيين السعي إلى عزل ترامب بمزيد من القوة، حيث يؤكد بولتون في كتابه الادعاءات التي دفع بها الديمقراطيون حول سعي ترامب إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا من أجل إجبارها على التحقيق مع خصمه السياسي (الديمقراطي) جو بايدن، وهو الأمر الذي دفع الديمقراطيين إلى الشروع في إجراءات عزله.

5- ألمح ترامب إلى رغبته في الاحتفاظ بالمنصب لأكثر من فترتين.

6- ترامب لم يكن يعلم أن بريطانيا قوة نووية.

7- فنلندا جزء من روسيا.. كانت هذه معلومة لدى ترامب، ويقول بولتون إن هناك الكثير من جوانب الضعف الأخرى في معلومات ترامب.

8- كان على وشك الانسحاب من حلف الأطلسي.

9- غزو فنزويلا سيكون "شيئًا جميلًا" بحسب ترامب.

10 - حلفاءه يسخرون منه.. يحتوي كتاب بولتون على العديد من النماذج عن السخرية التي يوجهها موظفو البيت الأبيض لترامب.