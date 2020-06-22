سحب 1093 رخصة قيادة لعدم ارتداء الكمامات في المنوفية

كشف العميد مصطفى إبراهيم، مدير إدارة مرور المنوفية، عن سحب 73 رخصة قيادة لسائقي السيارات، خلال يومين من الحملات المرورية بإجمالى 1093 رخصة قيادة بكافة الطرق بنطاق المحافظة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية.

وأكد استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق القانون على المخالفين، حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جانبه، أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، عن تحصين 237 ألف و428 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة بنسبة تنفيذ 63.4 % من الأعداد المستهدفة بالحملة حتى أمس الأحد.

يأتي ذلك ضمن أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع على مستوي مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتى انطلقت يوم السبت 18 إبريل الماضي.