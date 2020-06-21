صيدلي يزعم اختراع عقار يقضي على كورونا في 4 أيام.. و"صحة المنوفية" تحرر محضرا ضده

أعلن الصيدلي حاتم جمعة، اختراعه عقار بالأعشاب يعالج مصابي فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن العلاج يؤتي بنتائج إيجابية سريعة، ويشفي المصاب من المرض في غضون أربعة أيام.

وأضاف جمعة لـ"الوطن"، أنه نجح في علاج أكثر من 150 مصابا بالفيروس، عدا شخص واحد، لم يلتزم بالتعليمات التي أعطاها له، "حصول على برتوكول وزارة الصحة في الوقت الذي يتناول فيه العلاج بالأعشاب الخاص بي، تدهورت حالته الصحية وجرى حجزه بالمستشفى، واستقرت حالته حاليا".

وأكمل: "طرقت باب مديرية الصحة في محافظتي المنوفية والغربية لمساعدتي في إيصال علاجي إلي وزارة الصحة، لإجراء التجارب المطلوبة واعتماد الخلطة العشبية علاجا رسميا لفيروس كورونا".

ولفت إلى أن مديريتي صحة المنوفية والغربية لم تهتمان بعلاجه رغم انتشاره وشفاء الحالات التي تناولته، متابعا "طلبت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية الجلوس معهم لعرض المنتج على لجنة علمية متخصصة، منوها بأن مسؤولا في وزارة الصحة طلب الاجتماع به لبيان كيفية علاج المرضى.

وأشار إلى أنه لا يعمل بمفرده في صنع العلاج، ولكن يساعده في العمل فريق بحث علمي لم يعلن عنهم لعدم تعرضهم للضرر، مؤكدا أنه عالج حالتين مصابتين بفيروس كورونا وكانت حالتهما خطيرة وتماثلا للشفاء سريعا، مبديا استعداده بمواجهة المسؤولين في وزارة الصحة بالحالات المصابة، للتأكد من شفائهم بعد تناولهم العلاج.

على صعيد متصل، شن مسؤولو التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، منذ قليل، حملة على صيدلة الدكتور حاتم جمعة.

وحرزت اللجنة عددا من المواد العشبية والعسل داخل صيدلية "جمعة"، كما حررت محضرا بالواقعة في قسم شرطة تلا.

ووقع "جمعة" على إقرار يفيد بأن المواد العشبية التي جرى ضبطها داخل الصيدلية، يستخدمها لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وتنتظر إدارة التفتيش الصيدلي، قرار النيابة العامة فيما يخص علاج فيروس كورونا.