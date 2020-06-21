إصابة نائب رئيس جامعة المنوفية الأسبق بفيروس كورونا

أعلنت جامعة المنوفية في بيان لها، إصابة الدكتور محي محمد هدهود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق والاستاذ المتفرغ بقسم تكنولوجيا المعلومات بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور أعراض الإصابة عليه وثبات الإصابة بالفحص وبعد إجراء المسحة اللازمة.

وقالت الجامعة في بيانها، يتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل للدكتور محي محمد هدهود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق والاستاذ المتفرغ بقسم تكنولوجيا المعلومات وعميد كلية الحاسبات والمعلومات السابق لإصابته بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للحجر الصحى، داعيا الله أن يتخطى هذه المحنة بصحة وعافية والرجوع لتأدية مهام عمله فى القريب العاجل.