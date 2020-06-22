حبس صاحب جراج وابنه بتهمة الاتجار فى المخدرات بأكتوبر

قررت النيابة حبس صاحب جراج وابنه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المخدرات، بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت معلومات وتحريات قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، عن مزاولة صاحب جراج، ونجله "له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم، نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما "كمية من مخدر الأفيون وزنت 3.200 كيلو جرام – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالي"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.