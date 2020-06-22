وثائق مسربة.. الملايين من البنك المركزي الليبي تحول لشركة تركية

يوما بعد يوم تتكشف تدخلات تركيا في ليبيا، حيث ذكر تقرير لموقع "ليبيا ريفيو" أن وثائق مسربة تفيد بتحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية "SSTEK".

وتأسست الشركة عام 2016 كشركة تابعة بالكامل لرئاسة الصناعة الدفاعية التركية، وأنشأت شركات حديثة أو أبرمت شراكات مع شركات قائمة لدعم التنمية العسكرية، وفق التقرير.

كما أظهرت الوثائق طلب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، من محافظ البنك المركزي تحويل حوالي 169 مليون يورو إلى حساب الشركة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وخاطبت وزارة داخلية الوفاق محافظ مصرف ليبيا المركزي، طالبة منه إلغاء خطاب سابق يفيد بإصدار خطاب اعتماد، وبدلاً من ذلك، طُلب من المحافظ تحويل 169 مليون يورو مباشرة إلى حساب الشركة، وفق التقرير.

إلى ذلك خاطب رئيس الإدارة المالية بوزارة داخلية الوفاق رئيس العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، وطلب منه استكمال تحويل المبلغ إلى حساب الشركة.

وخاطب رئيس مكتب التدقيق الليبي باشاغا، مؤكداً أنه نظراً لحالة الطوارئ في البلاد، سيتم منح استثناءات وستعفى الواردات من شركة SSTEK من الإجراءات العادية.

ولم يتسنَ على الفور الوصول إلى مسؤولي حكومة الوفاق أو البنك المركزي للتعليق على تقرير ليبيا ريفيو.