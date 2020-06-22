المسماري: "الجزيرة" حرّفت تصريحات السيسي حول أزمة ليبيا لتحقيق أغراضها

أشاد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، بحضور عدد من مشايخ القبائل الليبية خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المنطقة الغربية العسكرية، موضحًا أن العامل الاجتماعي أهم عامل في السياسة الليبية من خلال وجود الحكماء والقبائل والمشايخ، وهذا غير مرهون بانتخابات أو أي عامل مادي أو سياسي بل مرهون بعامل الأصالة والانتماء.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن بعض القنوات المغرضة استغلت كلمة الرئيس السيسي وقوله "سرت والجفرة خط أحمر" وترجمتها وفسرتها بشكل غير صحيح من أجل تضليل الرأي العام، وهذا استمرارا لممارسات قناة الجزيرة القطرية لضخ المعلومات المغلوطة.

وتابع: "السيسي لم يتكلم على نفط أو غاز، ولكن تحدث عن حل الميليشيات في طرابلس وتسليم السلاح إلى الجيش الوطني، فالسلاح الحربي حكر للجيش الوطني الليبي والسيادة حكر للدولة الليبية فقط، والكرامة لا تتجزأ، هذا الموقف المصري نحن نثمن هذا الدور، ونثمن دور البرلمان المصري فمثله مثل التوانسة الأبطال الذين يتصدون لتغلغل الإخوان".