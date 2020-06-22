في 24 ساعة.. ضبط 166 قطعة سلاح و193 قضية مخدرات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 166 قطعة سلاح ناري بحوزة 137 متهما، وتنفيذ 50236 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبطت 193 قضية مخدرات بحوزة 208 متهمين، و42 هاربا و29 متهما بممارستهم أعمال البلطجة، 155 دراجة نارية مخالفة، 19981مخالفة مرورية، مع إعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وجرى فحص71 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.