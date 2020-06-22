"خطة النواب": الضرائب المستحقة على الجهات الحكومة تؤثر في الموارد

أحالت الحكومة مشروع قانون جديد للبرلمان للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، لمنح حوافز للمواطنين والجهات الحكومية لسداد الديون الضريبية، مقابل الإعفاء من فوائد التأخير في حالة السداد الفوري.

وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، لـ"الوطن"، إنه طبقا لما عرضته مصلحة الضرائب أمام لجنة الخطة والموازنة، فإن قيمة الضرائب غير المتنازع عليها، ولم تحصل في 31 ديسمبر 2019، وبلغت 33.4 مليار جنيه، وهذا المبلغ مرحل منذ عدة سنوات.

وأضاف سالم إن مشكلة المتأخرات الحكومية المستحقة كضرائب علي بعض الجهات التابعة للدولة، تؤثر بشكل كبير على موارد الدولة، وبالتالي خطة التنمية المستدامة والتي تستهدف عددا من القطاعات على رأسها التعليم والصحة.