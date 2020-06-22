خروج 29 حالة من مستشفيات عزل الأقصر بعد تعافيهم من كورونا

أعلن مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي كورونا، جنوب الأقصر، اليوم الاثنين، خروج 6 حالات بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، وتحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

وقالت إدارة المستشفى، إن المتعافين خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ"pcr"، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، رغم أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة، وبهذا الرقم يصل عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى أكثر 700 متعافي منذ تخصيصه لعزل المصابين.

كما أعلن مستشفى الأقصر العام، وسط المحافظة، خروج 23 حالة بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية، مرتين متتاليتين.