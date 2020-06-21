عمليات الأقصر تنفي رصد شكاوى أو بلاغات في أول يوم امتحان للثانوية العامة

أعلن محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث ومسئول غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الأقصر، أنه تم إنهاء أعمال اليوم الأول من إمتحانات اللغة العربية والتربية الدينية فى دورها الأول للعام الدراسى 2019 /2020 لطلاب الثانوية العامة، وذلك بدون رصد أى شكاوى أو بلاغات بالغش، مشيراً إلى التواصل المستمر مع غرف عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية على مدار الساعة لضمان التدخل السريع في حالة رصد أي مشكلة قد تعوق سير أعمال الامتحانات.

وأوضح مسئول غرفة العمليات، أن عدد اللجان المعدة لإجراء الطلاب إمتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى الحالى بلغ 25 لجنة، أدى بها 5766 طالب امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية اليوم بنسبة حضور 96.3% من إجمالى عدد الطلاب المستحقين دخول الإمتحانات هذا العام والذى بلغ 5986، من إجمالى 7004 طالب مقيد بالثانوية العامة هذا العام.

وأضاف أن غرفة العمليات تلقت تقرير من مديرية التربية والتعليم بقبول اعتذار 3 ملاحظين بمدرسة الشهيد خيرى الثانوية بإدارة الطود التعليمية، نظراً لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد وفقا للمستندات الرسمية، جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة لسير أعمال إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/ 2020.

وكان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قد تفقد صباح اليوم، عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة خالد بن الوليد و الاقصر الثانوية العسكرية والثانوية بنات وذلك للاطمئنان على حسن سير وانتظام اعمال الامتحانات وتوفير كافة المستلزمات ، وذلك بمرافقة اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، و السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، والعميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، والشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات.