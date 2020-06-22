كشف أثري جديد في الأقصر.. أفران حرق وسور ضخم من العصر الروماني (صور)

كشفت البعثة الأثرية المصرية، في أثناء أعمال مشروع ترميم وإحياء طريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، عن عدد من أفران للحرق دائرية الشكل من الطوب اللبن عليها آثار حرق، وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر.

وزيري: الأفران ربما كانت تستخدم في تصنيع الفخار أو الفيانس

وأوضح مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنَّ هذه الأفران والسور تمّ العثور عليها في منطقة "نجع أبو عصبة"، وربما كانت تستخدم الأفران في تصنيع الفخار أو الفيانس، أما السور فوجد غرب طريق المواكب الخاص بمعبد خونسو، وطوله 30 مترًا وارتفاعه مترين ونصف وعرضه 3 أمتار، ويتكون من 17 مدماك -صف أفقي متواصل- من الطوب اللبن.

وعثرت البعثة أيضًا على جدار تمّ بناءه من 3 مداميك من كتل من الحجر الرملي، وهو امتداد للجدار الذي كان يحمي الضفة الشرقية للنيل من تغير مناسيب نهر النيل خلال مواسم الفيضان والتحاريق، ويمتد هذا الجدار من أمام معبد الكرنك شمالاً وحتى معبد الأقصر جنوباً بمحاذاة طريق المواكب الكبرى بطول 3 كيلومترات.

وأكّد "وزيري"، أنَّ فريق العمل التزم باتخاذ كل تدابير الوقاية والحماية اللازمة من فيروس كورونا المستجد، في أثناء الأعمال حيث التزم كل العاملين بالمشروع بارتداء الكمامات واتخاذ مسافات التباعد الاجتماعي خلال تنفيذ أعمال الحفر.

جدير بالذكر، أنَّ أعمال الحفائر بمناطق متفرقة من طريق الكباش مستمرة منذ عام 2017، وذلك للكشف عن جميع الكباش الموجودة به في إطار مشروع "إحياء الطريق" تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.