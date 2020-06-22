ضبط شخص لقيامه بنشر صور له عبر "السوشيال ميديا" وبحوزته سلاح نارى بقصد إستعراض القوة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى الأسلحة غير المرخصة.. فقد وردت معلومات لقسم شرطة بولاق أبو العلا (بمديرية أمن القاهرة) مفادها قيام أحد الأشخاص بنشر صورة له عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى على الهواتف المحمولة، حال قيامه بإستعراض القوة بين أهالى المنطقة سكنه بإستخدام سلاح نارى "طبنجة".

أكدت التحريات صحة الواقعة وأمكن تحديد مرتكبها.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه (عاطل– مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (طبنجة صوت - خزينة بها عدد 3 طلقات صوت - كمية من البودر المخدر وزنت 40 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه وحيازته للطبنجة بقصد الدفاع وفرض السيطرة على أهالى المنطقة سكنه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.