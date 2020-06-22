السفارة الأمريكية في ليبيا: واشنطن تعارض بشدة التصعيد العسكري

أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا رفض الولايات المتحدة الأمريكية للتصعيد العسكري في ليبيا.

وأعادت السفارة نشر بيان مجلس الأمن القومي الأمريكي الصادر، اليوم، الذي يتحدث عن الأوضاع في ليبيا، على حسابها على موقع "تويتر"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وكتبت: "تعارض الولايات المتحدة بشدة التصعيد العسكري في ليبيا - من جميع الجهات.. نحث الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور".

وتابعت يجب أن نبني على التقدم الذي جرى إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة (5 + 5)، ومبادرة القاهرة، وعملية برلين.