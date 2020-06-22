تحرير 96 محضر مخالفات خلال حملات تموينية بالأقصر

قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة بالأقصر، إن المديرية شنت حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 96 محضرًا ومخالفة تموينية، خلال الـ3 أيام الماضية على مستوى المحافظة.

وأوضح د. صلاح، أن بيانات المخالفات والمحاضر شملت 8 مخالفات بيع بأزيد من السعر، و20 محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر توقف مخبز، و10 مخالفات عدم وجود شهادة صحية، و8 محاضر نقص وزن، و7 محاضر عدم نظافة مخبز بلدي، و13 مخالفة خبز غير مطابق المواصفات، و8 محاضر عدم وجود سجلات.

وأضاف أنه تم تحرير محضر توقف مخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و6 محاضر عدم وجود قائمة بمخبز بلدي، و4 محاضر عدم وجود ميزان بمخبز بلدي، و4 محاضر عدم مطابقة الاشتراطات الصحية لمخبز بلدي، و6 محاضر عدم وجود فواتير، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.